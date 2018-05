Der Betrunkene hatte keine Ahnung, wo er sich befand

Die Bundespolizei rückte daraufhin an, stand aber vor einem gewaltigen Problem: Der junge Mann hatte keine Ahnung, in welchen Container er geklettert war. Daher mussten die Beamten alle Container aller Güterzüge vor Ort überprüfen und damit sie dabei nicht selbst in Gefahr gerieten, wurde der komplette Zugbetrieb vorübergehend eingestellt. Gegen 6:20 Uhr entdeckten sie den Betrunkenen schließlich und konnten ihn unverletzt befreien.