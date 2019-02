Ruth Moschner nicht mehr dabei "Grill den Henssler": Steffen-Henssler-Comeback mit neuer Jury

Ansonsten wird am Konzept nicht gerüttelt: Erneut werden jeweils drei Prominente in mehreren Gängen ihre Kochkünste unter Beweis stellen und müssen dabei ein von ihnen bestimmtes Gericht besser zubereiten als Henssler selbst, der immer erst in der Show erfährt, was er kochen muss. Eine weitere Veränderung gibt es allerdings: Ruth Moschner (42) wird nicht mehr als Moderatorin durch die Sendung führen. Sie wird von ihrer Kollegin Annie Hoffmann (35) in der Neuauflage abgelöst.