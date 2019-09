Ruth Bader Ginsburgs Ehe-Geheimnis Jennifer Lopez: Von ihr holte sie sich Ratschläge für eine gute Ehe

Im Rahmen des Library of Congress National Book Festivals in Washington D.C. erzählte Ginsburg, die bis zum Krebs-Tod ihres Mannes über 50 Jahre lang verheiratet war, in der samstäglichen Gesprächsrunde, wie ihr Treffen mit Jennifer Lopez zustande kam. Die Sängerin habe sie vor etwa einem Monat angerufen und sie um ein Treffen gebeten, um ihr ihren Verlobten vorzustellen.