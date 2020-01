Rundum FBI-Agentin Clarice Starling "Das Schweigen der Lämmer" wird zur TV-Serie

"Das Schweigen der Lämmer" kam 1991 unter der Regie von Jonathan Demme (1944-2017) in die Kinos. Es ist der bisher letzte Film, der bei den Oscars die "Big Five", also die fünf wichtigsten Kategorien gewinnen konnte: "Bester Film", "Bester Hauptdarsteller" (Anthony Hopkins), "Beste Hauptdarstellerin" (Jodie Foster), "Beste Regie" (Jonathan Demme) und "Bestes adaptiertes Drehbuch". Foster selbst lehnte eine erneute Rolle als Agent Starling in Ridley Scotts Fortsetzung "Hannibal" (2001) ab. Wer Starling in "Clarice" spielen soll, ist noch nicht bekannt