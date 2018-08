Rundgang durch Landshut Hier werden Ihre Daten geklaut

Prekär wird es, wenn auch statistische Werte genutzt werden - etwa Beruf oder Wohnort: "Das hieße, wohne ich in einer schlechteren Gegend, werde ich schlechter bewertet. Das geht hart in Richtung Diskriminierung", sagt die Datenexpertin. Aber jeder hat das Recht auf Auskunft: "Man kann bei der Schufa oder der Bank die eigenen Score-Werte beantragen." Stichproben zeigen, dass in den Datenbanken häufig Fehler hinterlegt sind - Kredite etwa, die schon lange getilgt sind. "Deswegen brauchen wir verstärkte Transparenz", so Osgyan.