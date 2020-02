Deswegen gönnt sich Sauerland zu seinem Ehrentag eine Auszeit. Keine rauschende Party in seinem Wohnsitz in Kapstadt in Südafrika. Stattdessen zieht er, der sich in Afrika verliebt hat, weil er auf einem Buch das Bild einer Sahara-Akazie gesehen hatte, sich in einen Nationalpark zurück. "Da stehen wir um fünf Uhr auf und sehen in aller Stille den Tieren zu. Kein Telefon, kein Trubel, keine Hektik. Das ist das Schönste überhaupt", sagt Sauerland.