Rund zwei Wochen nach ihrem Tod Naya Rivera: Ex-Mann und Schwester trauern auf Instagram

Dorsey, mit dem die Schauspielerin auch den gemeinsamen vierjährigen Sohn Josey hat, beschreibt ein Loch in seinem Herzen. "Ich kann nicht glauben, dass das jetzt das Leben ist", fährt er fort. Weiter erzählt er, dass er noch am Vortag des Unglücks gemeinsam mit Naya und ihrem Sohn an derselben Stelle beim Schwimmen gewesen sei, an der nur Stunden später das tragische Unglück stattfand. "Das Leben ist einfach nicht fair", meint Dorsey.