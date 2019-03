Auf dem 7. Bayerischen Tag der Telemedizin präsentierte das Schweizer Unternehmen, eine Tochter der Allianz, in München ihre Rund-um-die-Uhr-Telefonberatung. Das Konzept: An sieben Tagen in der Woche können Menschen Fachberater kontaktieren, wenn sie eine medizinische Frage oder Beschwerden haben.