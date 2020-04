Rund 400 Paketzusteller Deutsche Post hat in München auch am Sonntag Pakete zugestellt

"Flut der Pakete"

"Das Unternehmen zahlt den betreffenden Mitarbeitern Sonntagszuschläge bei Einhaltung aller vorgeschriebenen Ruhezeiten", heißt es weiter. Auch wenn man nicht regelmäßig an Sonntagen zustellen wolle, sei diese Aktion aufgrund des hohen Aufkommens notwendig gewesen, "um die Versorgung mit Paketdienstleistungen in Bayern sicherzustellen." Rund 50 LKW-Ladungen an Transportkapazität seien dadurch frei geworden. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales habe eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt. "Was Anträge in anderen Regionen betrifft, so werden wir dies situativ im Laufe der Woche anhand der örtlichen Gegebenheiten entscheiden."