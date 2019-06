Rund 40 Grad erwartet Die Hitze kommt: Coole Tipps für heiße Tage

Hände weg von Alkohol und Koffein

Wer sich in der prallen Sonne ein kühles Bier genehmigt, ist leichte Beute für einen Kreislaufkollaps. Alkohol entwässert nicht nur den Körper, sondern erweitert zudem die Blutgefäße. Dadurch sinkt der Blutdruck und ruft Schwindelgefühl und Übelkeit hervor. Das gleiche gilt für schwarzen Tee, Kaffee und andere koffeinhaltige Getränke. Macht der Kreislauf nach zu viel Alkohol tatsächlich schlapp, hilft es, die Beine hochzulegen und einen halben Liter Wasser zu trinken.

Leichter Genuss

Schweres Essen wie zum Beispiel ein saftiges Steak vom Grill ist bei Hitze nicht gerade die richtige Wahl. Stattdessen sollte man mehrere leichte Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich nehmen: Ideal sind dabei Lebensmittel, mit hohem Wassergehalt. Joghurt, Gurken, Tomaten, Zucchini oder Wassermelone ergänzen die Flüssigkeitszufuhr und haben darüber hinaus eine kühlende Wirkung.

Daher gilt: Bei über 30 Grad lieber Hände weg vom Grill, denn zu viel tierisches Eiweiß regt die Wärmeproduktion im Körper an und erhöht damit das Risiko eines Kreislaufzusammenbruchs. Wer bei seiner Gartenparty trotzdem nicht auf Gegrilltes verzichten möchte, sollte seinen Gästen mageres Hühnerfleisch, Fisch oder fettarmen Grillkäse servieren. Außerdem gibt es inzwischen zahlreiche Inspirationen, was vegane Grill-Rezepte anbelangt.

Der Eiswürfel-Trick

Die ideale Abkühlung für zwischendurch: Wer keine Zeit hat, ins kühle Nass zu hüpfen, sollte immer einen Vorrat an Eiswürfel im Gefrierfach aufbewahren. Warum? Wenn man mehrere Würfel in einen Waschlappen oder ein Geschirrtuch einwickelt, kann man sich damit problemlos über Dekolleté, Arme und Oberschenkel streifen. Das sorgt für eine Mini-Abkühlung, trainiert die Blutgefäße und strafft außerdem das Gewebe.

Kneipp'scher Espresso

Wer beim "Kneipp'schen Espresso" an Kaffee denkt, liegt falsch. Gemeint ist ein Armbad, das bei hohen Temperaturen und Kreislaufproblemen wahre Wunder wirken kann. Entwickelt wurde die Anwendung von Sebastian Kneipp, dem Begründer der Kneipp-Medizin. Beide Arme werden bis über die Ellbogen 20 bis 30 Sekunden in ein Becken mit kaltem Wasser gehalten. Anschließend die Arme bewegen und an der Luft trocknen lassen - Erfrischung garantiert!