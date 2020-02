Mehrere Siko-Demos in der Innenstadt

An der Großdemonstration des "Aktionsbündnisses gegen die Nato-Sicherheitskonferenz" nahmen am Samstag rund 3.000 Menschen teil. An einer Auftakt- und Abschlusskundgebung hätten sich jeweils etwa 2.000 Leute beteiligt. Rund 500 Leute bildeten zudem eine Menschenkette in der Innenstadt. Am Freitagabend hatte die Polizei einen Protestmarsch mit rund 500 Teilnehmern kurzzeitig unterbrochen, weil pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden.