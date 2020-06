Rund 20 Kilo weniger Rebel Wilson zeigt sich deutlich erschlankt

Erst vor Kurzem erzählte sie in einem Radiointerview mit dem Sender Nova 96.6, dass 2020 ihr Jahr der Gesundheit sei und sie fest entschlossen ist, weiterhin deutlich an Gewicht zu verlieren. Auch Sport spiele mittlerweile eine große Rolle in ihrem Leben. Sie habe sich einen Personal-Trainer geholt, mit dem sie gemeinsam an sich arbeite. Ihr Ziel bis zum Jahresende: 75 Kilogramm auf der Waage.