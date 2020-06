Warum sie jetzt gerade Spaziergänger anschwärmen und sich in Haaren, auf Ärmeln und auf Fahrrädern niederlassen? "Das ist ganz einfach erklärt", sagt Siering und lacht: "Sie fliegen alles an, was hoch aus der Wiese ragt, weil sie es für eine Pflanze halten und dort Pollen erhoffen." Finden sie nichts, fliegen sie einfach wieder davon. "Man kann also ganz ruhig bleiben", sagt der Vogel- und Insektenexperte, "zuschauen, wie die Tierchen drollig auf einem herumlaufen und warten, bis sie sich wieder davonmachen." Ohnehin wird der Spaß bald vorbei sein. "Ich schätze, in drei Wochen", sagt Siering. Denn die Männchen sterben sehr schnell nach der Paarung, die Weibchen nach der Eiablage.