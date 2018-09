Mit einem hohen Maß an Sicherheit ist davon auszugehen, dass Alfred Jodl, Hitlers oberster Militärstratege, auf dem Friedhof nicht beerdigt ist. Die Leiche des Kriegsverbrechers, der 1946 in den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt worden war, wurde verbrannt, die Asche in einem Nebenarm der Isar verstreut.