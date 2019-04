"Ruhe in Frieden, süßer Bruder" Ken Kercheval: Seine "Dallas"-Co-Stars nehmen Abschied

Audrey Landers (62), trat als Afton Cooper in "Dallas" auf. Sie veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account eine Szene aus der Serie, in der Afton sich von Cliff verabschiedet. Als "Hommage an die große Liebschaft zwischen Afton und Cliff", erklärt sie im Kommentar dazu. Sie dankte Ken Kercheval dafür, dass er "ein großartiger Freund und Szenenpartner" war. "Du wirst immer in meinem Herzen sein", verspricht Landers.