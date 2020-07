Rührendes Geständnis Jim Carrey nennt Renée Zellweger seine "letzte große Liebe"

Die Schauspieler Jim Carrey (58, "Die Maske") und Renée Zellweger (51, "Judy") hatten Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre eine kurze Romanze. In seinem autobiografischen Roman "Memoirs and Misinformation" (zu Deutsch: "Erinnerungen und Fehlinformationen") packt der Schauspieler über ihre Liebesbeziehung aus, die für ihn etwas ganz Besonderes war. Darauf angesprochen in der US-Radiosendung "The Howard Stern Show" schwärmte Carrey: "Sie war meine letzte große Liebe."