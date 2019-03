Rührender Schluss "Tatort: Für immer und dich": So ist der neue Schwarzwald-Krimi

Lohnt sich das Einschalten?

Auf jeden Fall! Die Beziehung zwischen dem älteren Mann und dem blutjungen Teenager, um die sich dieser "Tatort" dreht, ist zweifelsohne pervers - das Mädchen ist zu Beginn 13 Jahre jung. Und doch erzählt der neue Schwarzwald-Krimi die Geschichte nicht einfach nur in Schwarz-Weiß. Die Charaktere sind beeindruckend vielschichtig und die Schauspieler brillieren in ihren Rollen. Die gesamte Inszenierung der Berliner Regisseurin Julia von Heinz (42) ist im starken Kontrast zur fatalen Situation der Beteiligten in sonnigen Farben gehalten - es kleben sogar hübsche Blüten aus Kirschgummibärchen an der Autoscheibe.