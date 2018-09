Rührender Post auf Instagram Mac Miller: Ariana Grande bricht ihr Schweigen

Die Sängerin gewährt tiefe Einblicke in ihr Gefühlschaos: "Wir haben darüber gesprochen. Sooft. Ich bin so wütend und traurig, dass ich nicht weiß, was ich machen soll". Malcolm McCormick, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen hieß, soll an einer Überdosis gestorben sein und hatte in der Vergangenheit offen über seine Suchtprobleme gesprochen. Er sei für so lange ihr allerliebster Freund gewesen, schreibt sie weiter. "Es tut mir so leid, dass ich dir deinen Schmerz nicht nehmen konnte. Ich wollte es wirklich", so Grande.