"Du verdienst jemanden, dich liebt und zwar mit jedem einzelnen Herzschlag. Jemanden, der ständig an dich denkt, der jede Minute im Gedanken bei dir ist und überlegt, was du machst, wo du bist und ob es dir gut geht. [...] Danke, das du all das, seit 20 Jahren, für mich bist @susanakantorek." Diese süße Liebeserklärung an seine Frau sind die letzten Worte, die "Köln 50667"-Darsteller auf seiner Instagram-Seite gepostet hat.