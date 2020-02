Rührende Worte seiner Söhne Hollywood-Legende Kirk Douglas stirbt mit 103 Jahren

Am Schluss der Nachricht an seine Follower wiederholt Michael Douglas jene Worte, die er an Kirk Douglas' letztem Geburtstag gesagt habe und die immer wahr bleiben würden: "Dad - Ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz, dein Sohn zu sein". Illustriert wird der Post von Familienfotos und einem Schwarz-Weiß-Bild seines Vaters aus dessen Karrierehochphase.