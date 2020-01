Rührende Worte beim Deutschen Filmball Uschi Glas: "Jan Fedder war ein besonderer Freund"

Freud und Leid lagen in dieser Woche für Uschi Glas (75, "Fack ju Göhte 3") eng beisammen. Den Deutschen Filmball, das alljährliche gesellschaftliche Großereignis der Filmbranche am Jahresanfang im Hotel Bayrischer Hof in München, ließ sich die Schauspielerin auch diesmal nicht entgehen. In einer grün-schwarzen Paillettenrobe von Gabriele Blachnik machte sie abermals eine zauberhafte Figur. Zwischen all den Schauspielern, Produzenten und Social-Media-Stars vermisste Glas aber vor allem einen - den erst kürzlich verstorbenen Schauspielkollegen Jan Fedder (1955-2019).