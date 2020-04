Rührende Worte auf Twitter Reaktionen zum Tod von Norbert Blüm

Kanzlerin Angela Merkel (65) ließ über Regierungssprecher Steffen Seibert (69) via Twitter verlautbaren, dass sie "sehr traurig" über Blüms Tod sei. Merkel und Blüm arbeiteten von 1990 bis 1998 gemeinsam unter Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017). "Er hat meine politische Arbeit stark geprägt. Sein Herz schlug für die Menschen, die mit ihrer Arbeit unser Land aufgebaut haben", so Merkel. In einem weiteren Tweet sprach die Kanzlerin zudem seiner Familie und seinen Freunden ihr Beileid aus.