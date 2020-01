Rührende Szene "Star Wars"-Erfinder George Lucas trifft Baby Yoda

Kein Wunder: Seit Baby Yoda in "The Mandalorian" aufgetaucht ist, wird er von den Fans gefeiert. Das Twitter-Foto von Favreau zeigt den 75-jährigen Filmemacher Lucas nun offenbar am Set der Serie, die in den USA seit November zu sehen ist. Der "Star Wars"-Schöpfer hält die Yoda-Puppe zärtlich im Arm und sieht sie dabei scheinbar mit viel Stolz an.