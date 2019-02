Rührende Abschiedsworte "Die Sopranos"-Schauspieler Vinny Vella stirbt mit 72

Der US-amerikanische Schauspieler, Talkshow-Gastgeber ("The Vinny Vella Show") und Komiker Vinny Vella ist am Mittwoch gegen 22:25 Uhr in seinem Haus gestorben. Er wurde 72 Jahre alt. Bekannt war er für seine Rolle des Artie Piscano in Martin Scorseses (76) Film "Casino" (1995) und als Jimmy Petrille in der erfolgreichen US-Fernsehserie "Die Sopranos" (1999-2007).