TSV Unterhaching geht in 2. Bundesliga an den Start

Enttäuscht ist er, dass die Wirtschaft in Tirol, aber vor allem in Bayern, nicht auf die Alpenvolleys angesprungen sei. "Wir waren in der vergangenen Saison lange Zeit Tabellenführer, haben 19 von 21 Spielen gewonnen. Ich hätte erwartet, dass die Zuschauer in Scharen strömen und viele Sponsoren dazukommen", sagt der österreichische Rekord-Nationalspieler, "aber da war gar nix." Besonders im Münchner Raum kam fast kein Sponsoring zustande.