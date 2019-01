Rückzieher vom Rückzieher? Kevin Hart: Moderiert er nun doch die Oscars?

Wegen der "Internet-Trolle" habe er noch Zweifel, die Oscar-Moderation nun doch zu übernehmen, woraufhin DeGeneres erwidert: "Aber wenn du es nicht machst, haben sie gewonnen." Sie sei sich zudem sicher, dass die Academy aus einem guten Grund noch keinen Ersatz engagiert hat - weil man dort hoffe, dass Hart am 25. Februar auf der Bühne im Dolby Theatre in Los Angeles stehen wird. Nach all diesen Worten sagte Hart schließlich: "Ich verspreche dir, dass ich über dieses Gespräch nachdenken werde." DeGeneres werde dann in Kürze als erstes seine Entscheidung erfahren.