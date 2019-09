München - Der TSV 1860 feiert einen souveränen 3:1-Erfolg im Wiesn-Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern - mit Timo Gebhart in der Startelf. Über einen Monat musste der 30-Jährige warten, bis er endlich wieder in der Liga von Beginn an ran durfte. Der gebürtige Memminger bedankte sich bei Trainer Daniel Bierofka mit einer guten Leistung samt Treffer zum 3:1.