In den ersten beiden Saisonspielen der Sechzger gegen Preußen Münster (1:1) und bei Eintracht Braunschweig (1:2) musste sich der Spielmacher jeweils lange gedulden, bevor er von Trainer Daniel Bierofka eingewechselt wurde. "Wann ruft mich der Trainer endlich? Wann ruft er mich?", hatte sich Gebhart eigenen Aussagen zufolge an der Seitenlinie gefragt, bevor er zehn Minuten gegen Münster bekam – und immerhin schon 19 in Braunschweig. Trotzdem: Viel zu langes Warten, ginge es nach vielen Fans der Giesinger, die ihren Rückkehrer und Publikumsliebling bei den Spielen am liebsten von Anfang an auf dem Rasen sehen würden.