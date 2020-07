Rückkehrer bei "Next Generation" Auch diese "Verbotene Liebe"-Stars feiern ihr Comeback

Gerade wurde bekannt, dass Isa Jank (67) als Clarissa von Anstetten bei "Verbotene Liebe - Next Generation" dabei sein wird. Jetzt steht fest: Auch Jo Weil (42) und Gabriele Metzger (60) werden im Hauptcast ihr Comeback feiern. In der zehnteiligen TVNow-Neuauflage der Kultserie schlüpfen sie wieder in ihre Rollen Oliver "Olli" Sabel und Charlie Schneider, wie der Streamingdienst mitteilt.