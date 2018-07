Rückkehr nach England Heimweh! Brooklyn Beckham schmeißt die Uni

Erst vor weniger als einem Jahr ist Brooklyn Beckham (19) nach New York gezogen, um an der renommierten "Parsons School of Design" Fotografie zu studieren. Doch wirklich heimisch schien sich der älteste Spross von Ex-Fußballer David Beckham (43) und Designerin Victoria Beckham (44) dort nie zu fühlen. Immer wieder postet er nachdenkliche Bilder auf Instagram und macht deutlich, wie sehr er seine britische Heimat vermisse.