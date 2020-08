Rückkehr mit Baby im Gepäck Chryssanthi Kavazi: Erst Corona-Infektion, dann "GZSZ"-Comeback

Mit Baby an das "GZSZ"-Set

Trotz allem Leid scheint Kavazi der Pandemie auch etwas Gutes abgewinnen zu können: "Letztendlich war die Corona-Zeit für uns als Familie eher gut, weil wir so viel Zeit zusammen hatten." Sie habe es genossen, dass "alles etwas entschleunigt war". Jetzt wolle die Schauspielerin beruflich aber wieder Vollgas geben - unter einer Voraussetzung, wie sie selbst sagt: "Dass ich den Kleinen mit ans Set nehmen kann." Dies gebe ihr das Gefühl, stets bei ihm sein zu können. Außerdem liebe es der Junge, der am 9. November 2019 zur Welt kam, am Set. "Alle sind so süß zu ihm. Er ist jetzt Teil des Teams", sagt Kavazi.