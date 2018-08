2016 ging Pleiß zu Galatasaray Istanbul, den Stadtrivalen seines neuen Klubs, von dort führte sein Weg 2017 nach Valencia. Nach einem Mitte Mai im Training erlittenen Teilanriss der Plantarfaszie am rechten Fuß ist Pleiß momentan noch nicht wieder fit. Der Heilungsprozess laufe aber nach Plan, teilte er am Mittwoch mit, derzeit absolviert er eine Reha in seiner Heimatstadt Köln.