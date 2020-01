Rückkehr auf die Bühne Ozzy Osbourne will trotz Parkinson bei den Grammys auftreten

Es dürfte ein emotionaler Auftritt werden: Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne (71, "Paranoid") will trotz seiner Parkinson-Erkrankung als Moderator an den diesjährigen Grammy Awards teilnehmen. Laut New York Post gab dies die zuständige Recording Academy bekannt. Die Verleihung findet am Sonntag (26. Januar) im Staples Center von Los Angeles statt. Auch Osbournes Frau Sharon (67) soll als Moderatorin auftreten.