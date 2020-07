Rückblick auf Instagram Melanie Griffith teilt Fotos mit ihren drei Ex-Männern

Antonio Banderas bezeichnet sie weiterhin als "Mi Amor"

Antonio Banderas durfte in Melanie Griffiths Rückblick natürlich ebenfalls nicht fehlen: Ihr bisher letzter Ehemann und Vater ihrer zweiten Tochter Stella (23). Die beiden lernten sich Mitte der 90er Jahre am Set von "Two Much - Eine Blondine zuviel" kennen und lieben. 1996 gaben sie sich das Jawort. "Mi Amor Antonio", kommentierte die Schauspielerin ein Foto des Ex-Paares aus dem Jahr 2012, das in der spanischen Küstenstadt Marbella an der Costa del Sol entstand. Die Ehe von Griffith und Banderas hielt 18 Jahre, 2014 reichte das Paar die Scheidung ein.