Zwei Jahre später geht sie mit ihrer Mutter spazieren – in der Widenmayerstraße an der Isar. Ein Auto hält an. Drinnen sitzt Regisseur Halit Refig und blitzverliebt sich in Hanni. Er engagiert sie für einen Film, der nie ins Kino kommt, aber die vierwöchigen Dreharbeiten öffnen der jungen Elsner die stets so funkelnden Augen: Schauspielerei – das ist es!