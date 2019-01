RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse So überlegen wurde Evelyn Burdecki Dschungelkönigin

Als in der ersten Woche die Frage noch lautete "Wer soll in die nächste Dschungelprüfung?" musste Gisele Oppermann (31) sechs Mal in den sauren Apfel beißen und brach damit sämtliche Rekorde. Die Votings hierfür waren brutal eindeutig: Mit 32,16 bis 47,75 Prozent ließ das Model an keinem Tag Zweifel aufkommen, wen das Publikum am liebsten bei den Prüfungen leiden sehen wollte.