Schritt für Schritt tanzen sich die Promis jeden Freitag dem Dancing-Pokal näher. Denn: Trotz Corona-Krise hält RTL bislang weiter an der Ausstrahlung von "Let's Dance" fest. Zwar gibt es mittlerweile kein Studio-Publikum mehr und auch kein herzliches Knuddeln mit Moderatorin Victoria Swarovski, dennoch tanzen wöchentlich die Promis in Köln an, samt ihren Profitänzern.