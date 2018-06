RTL bestätigt Fortsetzung "Bachelor in Paradise": Neue Folgen sind schon in Planung

Philipp Stehler (29) und Pamela Mata (28) haben im Finale von "Bachelor in Paradise" am Mittwochabend offenbar tatsächlich die große Liebe gefunden und auch Domenico De Cicco (35) und Evelyn Burdecki (29) sind nach der Show noch zusammen. Die beiden Pärchen sollen aber nicht die letzten Liebenden werden, die in der paradiesischen Kuppelsendung zueinander finden. RTL hat auf Anfrage von spot on news "gerne" bestätigt, "dass 'Bachelor in Paradise' weitergeht".