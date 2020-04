Peter Kloeppel wurde am 14. Oktober 1958 in Frankfurt am Main geboren und ist eigentlich studierter Diplom-Agraringenieur. Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte er während des Besuchs der Henri-Nannen-Journalistenschule bereits 1985 bei RTL – damals hatte der Privatsender seinen Sitz allerdings noch in Luxemburg und den Namenszusatz "plus".