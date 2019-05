Wann kann man Charles und Camilla in München sehen?

Am Donnerstag, gegen 14 Uhr, werden Charles und Camilla auf dem Max-Joseph-Platz von Ministerpräsident Markus Söder und Ehefrau Karin empfangen. Spalier stehen werden Ehrenkompanie der Gebirgsschützen, Trachtler und der Windsbacher Knabenchor. Das königliche Paar wird sich in die Ahnengalerie in das Gästebuch der Bayerischen Staatsregierung eintragen. Ab 14 Uhr starten die frisch gebackenen Großeltern ihre Tour durch die Altstadt. Nach dem Empfang an der Residenz werden Charles und Camilla das Hofbräuhaus gegen 15 Uhr besuchen.