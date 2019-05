Ab 19.30 Uhr wird ihnen zu Ehren ein hochkarätiges Dinner in der Residenz stattfinden. Im Kaisersaal werden auf Einladung von Söder rund 250 Gäste erwartet. Das Menü bereitet Feinkost-König Michael Käfer. Via Twitter gratulierte Söder vorab zum Enkel: "Herzliche Glückwünsche zur Geburt des jüngsten Enkels v Prinz Charles u Herzogin Camilla." Mit der Baby-Tracht solle den Kleinen von Beginn an "bayerisches Lebensgefühl" begleiten.

Übertragung des München-Besuchs im BR

Die Royals in der Landeshauptstadt: Am Donnerstag berichtete das Bayerische Fernsehen live und ausführlich vom Besuch. Ab 13.30 Uhr sendete BR Fernsehen vom Max-Joseph-Platz aus. Ministerpräsident Markus Söder hat hier Prinz Charles und seine Frau Camilla empfangen.

400 Polizisten: Royale Sicherheit für Charles und Camilla in München

Wenn Seine Königliche Hoheit, der Prince of Wales und seine Gemahlin, die Duchess of Cornwall, in der Altstadt eintreffen, müssen die Münchner mit Verkehrssperrungen rechnen. "Komplettsperrungen wird es aber nicht geben", sagt Markus Oehme von der Polizei. Ab Mittag sollten Autofahrer die Maximilianstraße und den Bereich um die Residenz meiden.

Charles und Camilla: Verkehr, Sperrung und Stau in München

Gegen 15 Uhr, wenn der britische Thronfolger und seine Gattin einen Tanztee im Hofbräuhaus besuchen - sowie bei der Abfahrt - wird es in diesem Bereich zu temporären Sperrungen kommen. Anschließend ist ein Besuch bei Siemens am Wittelsbacher Platz geplant. Oehme: "Aus verkehrspolizeilicher Sicht wird es kein Einsatz, der uns vor größere Herausforderungen stellt." Eine siebenköpfige Ehrenformation der Motorradstaffel wird Charles und Camilla begleiten. Insgesamt sind rund 400 Beamte eingesetzt, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen sollen.

Lesen Sie auch: Tausende Fans empfingen Charles und Camilla in Leipzig