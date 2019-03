Auszeit am Strand

Die Karibik-Tour bedeutet nicht nur Arbeit für Charles und Camilla. Am Strand von Barbados gab es für die beiden zuvor auch schon eine entspannte Auszeit. Wie der britische "Express" berichtete, haben die Royals samt Badebekleidung und Handtüchern einige romantische Stunden am Meer verbracht. Der 70-Jährige präsentierte sich in einer kurzen Badehose mit floralem Muster. Camilla bevorzugte es hingegen eher schlicht in einem dunkelblauen Badeanzug und trug dazu eine schwarze Sonnenbrille.