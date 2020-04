Am 21. April 1926 kam Elizabeth Alexandra Mary in London auf die Welt. Mit nur 26 Jahren wurde sie Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland – und ist es bis heute. In all den Jahren hat sie so manche Krisen, politisch und familiär, gemeistert. Jedoch dürfte das vergangene Lebensjahr wohl eines der schwersten für die Queen gewesen sein.