Royale Rückwärtsrolle Netflix bestätigt: "The Crown" geht nun doch in eine sechste Staffel

Gar königliche Nachrichten für alle Fans der Netflix-Produktion "The Crown": Der Serie des Streaminganbieters, die sich mit dem Wirken des britischen Königshauses beschäftigt, wird nun doch eine sechste, finale Staffel spendiert. Dies gab Netflix via Twitter mit den Worten bekannt: "Neuigkeiten aus dem Palast: Wir können bestätigen, dass es als Zusatz zu den ursprünglich fünf angekündigten Staffeln eine sechste (und letzte) von 'The Crown' geben wird."