Royale Grüße Prinzessin Märtha Louise gratuliert Königin Sonja zum Geburtstag

Prinzessin Märtha Louise (47) von Norwegen teilte kürzlich ein Selfie mit ihrer Mutter auf Instagram. Königin Sonja wird am 4. Juli 82 Jahre alt. Das nahm Märtha Louise zum Anlass, um ihr zu ihrem Geburtstag zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch zu diesem Tag, liebe Mama", schrieb Märtha Louise auf Norwegisch. Dann richtete sie noch einige englische Dankesworte an Königin Sonja: "Danke, dass du so ein Leuchtfeuer in meinem Leben bist."