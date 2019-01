Royale Aufgaben Prinz Charles und Camilla suchen einen Assistenten über LinkedIn

"Die Bewerber verfügen über ein hohes Maß an Professionalität und Selbstmotivation, einwandfreie IT-Kenntnisse und einen proaktiven und flexiblen Ansatz. Hervorragende Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten sind ebenso wichtig wie die Liebe zum Detail und die Bereitschaft, verschiedenste Aufgaben zu erledigen", heißt es in der Ausschreibung. "Die Bewerber werden in der Lage sein, mit einem breiten Spektrum von Menschen zusammenzuarbeiten, um gute Arbeitsbeziehungen aufzubauen, und haben Erfahrung im konstruktiven und kollaborativen Arbeiten."