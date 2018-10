Royal Bavarian Liga Triple-Rebellen: Packendes Finale beim AZ-Cup

Wie im vergangenen Jahr gingen am Ende wieder die "Schwarzen Rebellen" als Sieger vom Platz – und somit als Triple-Gewinner. Dabei sah es anfänglich gar nicht so gut aus für den FC Bayern unter den Freizeitkicker-Mannschaften – trotz der Großchance gleich in der ersten Minute gegen Spartak Norris. So hieß in diesem Jahr der Gegner des BRMSC – und der sollte sich mehr als würdig erweisen, im Gegenteil: Nach zwanzig Minuten schien Spartak die Partie zunehmend im Griff zu haben.