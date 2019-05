Entschuldigung des Radiomoderators

"Ich entschuldige mich aufrichtig für das dumme und unüberlegte Gag-Foto. Eigentlich sollte es ein Witz über Royals vs. Zirkustiere in noblen Kleidern sein", schrieb er in einem Tweet. "Ich hätte dieses blöde Foto für jede andere royale Geburt oder das Kind von Boris Johnson oder sogar eines meiner eigenen Kinder benutzt", erklärte er in einem weiteren Post. "Wie auch immer: Das geht an dich, Archie: Sorry."