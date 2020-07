Fischbacher lebt seit dem Tod von Roy Horn alleine auf dem Anwesen "Little Bavaria" in Las Vegas. Er habe dort sein Paradies gefunden und eine Rückkehr in seine deutsche Heimat komme nicht für ihn in Frage, erklärt Fischbacher und fügt hinzu: "Alles erinnert mich an Roy. Das möchte ich nicht zurücklassen."