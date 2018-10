Jan Mauersberger scherzt nach Gesichtsbruch

Die bittere Diagnose folgte noch am Abend: Mittelgesichtsfraktur! Anstatt sich zu grämen, bewies Mauersberger schon wenig später Humor. "Au Backe... hätte nicht gedacht, dass ich in meiner Karriere jemals ein Spiel mit 100% gewonnen Zweikämpfen beenden werde", scherzte der 33-jährige Abwehrspieler noch am Sonntagabend in den Sozialen Medien.